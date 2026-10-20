به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی گفت: میزان انرژی تولیدی سد و نیروگاه کرخه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۳۳ هزار و ۴۱۸ مگاوات ساعت رسید که در مقایسه با تولید ۱۵۷ هزار و ۶۴۵ مگاوات‌ساعت در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد حدود ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین میزان انرژی راکتیو تولیدشده در این مجموعه از ۴۶ هزار و ۷۳۶ مگاوار ساعت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۹۵ هزار و ۵۶۱ مگاوارساعت در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است که بیانگر رشد حدود ۱۰۷ درصدی در این بخش است.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه عنوان کرد: این آمار در کنار افزایش تولید انرژی، نشان‌دهنده نقش مؤثر سد و نیروگاه کرخه در پشتیبانی از شبکه برق کشور و کمک به تأمین ولتاژ و حفظ پایداری شبکه است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی انرژی برق در زندگی مردم و فعالیت بخش‌های مختلف کشور تصریح کرد: در شرایطی که تأمین برق پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کشور در ماه‌های گذشته شرایط دشوار جنگی، از جمله جنگ ۴۰ روزه و پیامد‌های ناشی از آن را پشت سر گذاشته است، تداوم تولید انرژی و حفظ آمادگی واحد‌های نیروگاهی اهمیتی دوچندان دارد.