به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، روح الله یزدانی گفت: تشخیص زودهنگام، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم، از راهکار‌های مهم پیشگیری از این بیماری و کاهش خطر شکستگی استخوان‌هاست.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام پوکی استخوان افزود: این بیماری در مراحل اولیه معمولاً علائم مشخصی ندارد و در بسیاری از موارد، فرد تا زمان بروز شکستگی از ابتلای خود آگاه نمی‌شود.

یزدانی با استناد به نتایج مطالعات ملی پوکی استخوان (IMOS) ادامه داد: ۸۸.۴ درصد مبتلایان پیش از تشخیص، از بیماری خود اطلاع نداشته‌اند و همچنین، حدود ۸۰ درصد افراد این گروه سنی به پوکی استخوان یا کاهش تراکم استخوان (استئوپنی) مبتلا هستند.

یزدانی با اشاره به شیوع بیشتر پوکی استخوان در زنان، به‌ویژه پس از یائسگی، بیان کرد: افزایش سن، کم‌تحرکی، کمبود ویتامین D و تغذیه نامناسب از جمله عوامل مؤثر در افزایش خطر ابتلا به این بیماری هستند؛ ازاین‌رو، افزایش آگاهی عمومی و توجه به عوامل خطر، نقش مهمی در پیشگیری و کاهش عوارض آن دارد.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان اظهار کرد: شکستگی لگن می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد و حدود ۲۰ درصد افراد دچار شکستگی لگن در سال نخست پس از شکستگی فوت می‌کنند و نیمی از بازماندگان نیز به سطح عملکرد و زندگی پیشین خود بازنمی‌گردند؛ موضوعی که ضرورت پیشگیری از زمین‌خوردگی و تشخیص به‌موقع پوکی استخوان را دوچندان می‌کند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، فعالیت بدنی منظم و انجام تمرینات تعادلی را از راهکار‌های مهم حفظ سلامت استخوان‌ها برشمرد و افزود: توجه به تغذیه سالم و تحرک متناسب با شرایط جسمانی، در کنار شناسایی و کنترل عوامل خطر، می‌تواند به کاهش احتمال ابتلا و عوارض این بیماری کمک کند.

یزدانی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی محیط زندگی سالمندان تأکید کرد و گفت: تأمین نور کافی در محیط منزل، حذف موانع مسیر رفت‌وآمد و کاهش عوامل خطر زمین‌خوردگی، از اقدامات مؤثر برای پیشگیری از شکستگی‌ها به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: افزایش آگاهی عمومی، اصلاح سبک زندگی و توجه به تشخیص زودهنگام پوکی استخوان، نقش مهمی در کاهش عوارض این بیماری و حفظ سلامت و کیفیت زندگی افراد، به‌ویژه سالمندان، دارد.