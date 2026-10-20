یک دستگاه خودروی پژو پارس با بیش از ۱۱ میلیون تومان خلافی و ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و آلودگی صوتی در برخوار توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان برخوار در جریان اجرای مأموریت‌های نظارتی و کنترل ترافیک، یک دستگاه خودروی پژو پارس را به علت خلافی بیش از ۱۱ میلیون تومان، ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، ایجاد آلودگی صوتی و استفاده از چراغ‌های زنون توقیف کردند.

سرهنگ مهدی کریمی افزود: با وجود هشدار‌های پلیس در خصوص رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تخلفات صورت‌گرفته موجب برخورد قانونی با راننده خودرو شد و وسیله نقلیه فرد خاطی برابر ضوابط و مقررات توقیف شد.