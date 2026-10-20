مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان با اشاره به برگزاری آیین جایزه ملی «ثریا» گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت باید تا سال ۱۴۰۷، ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هم‌اکنون حدود ۸۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان در برنامه «سلام خبرنگار» با تشریح فلسفه نام‌گذاری جایزه ملی «ثریا» گفت: واژه ثریا برگرفته از حدیث نبوی است که «اگر دانش در ثریا باشد، مردانی از پارس به آن دست پیدا خواهند کرد» و اشاره به جایگاه ایرانیان در کسب علم در جهان دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، نظام آموزش عالی کشور موظف است تا سال ۱۴۰۷، ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی جذب کند. در همین راستا، هیئت وزیران در سال ۱۴۰۳ آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی را تصویب کرد و بر اساس آن، جایزه‌ای برای تقویت گفتمان پذیرش دانشجوی بین‌المللی و ترغیب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طراحی شد.

جعفری ادامه داد: امسال بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری، ۱۶ دانشگاه در سه حوزه مختلف به‌عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شده‌اند و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان از رونمایی کتاب «پارسیک» در حاشیه این آیین خبر داد و گفت: زبان آموزش در دانشگاه‌های ما فارسی است و دانشجویان خارجی ملزم به فراگیری زبان فارسی هستند. امسال از مراکز آموزش زبان فارسی کشور نیز تقدیر می‌شود.

وی با اشاره به آزمون بسندگی زبان فارسی گفت: این آزمون همانند آزمون‌های تافل و سایر آزمون‌های بین‌المللی زبان، میزان آمادگی دانشجو برای تحصیل را می‌سنجد. نخستین آزمون در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان سنجش برگزار شد و دومین آزمون سراسری بسندگی نیز هشتم آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود. کتاب «پارسیک» که در دانشگاه تهران چاپ شده است، این آزمون را معرفی و نمونه سؤال ارائه می‌کند و برای دانشجویان بسیار مفید است.

جعفری در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود متقاضیان داخلی، جذب دانشجوی بین‌المللی در دستور کار است، اظهار کرد: با توجه به هرم جمعیتی کشور و پیری جمعیت، ورودی دانشجویان ما هر سال کمتر می‌شود. کاهش شرکت‌کنندگان و انتخاب رشته‌کنندگان کنکور سراسری نشان می‌دهد که به‌تدریج به سمت بحران صندلی خالی در نظام آموزش عالی حرکت می‌کنیم، در حالی که ظرفیت بسیار خوبی از نظر استاد، دانشگاه و امکانات ایجاد شده است.

وی جذب دانشجوی خارجی را روندی جهانی دانست و گفت: حضور دانشجوی خارجی علاوه بر پر کردن ظرفیت‌ها، باعث ارتقای رتبه دانشگاه‌ها در نظام‌های ارزیابی جهانی، تقویت اقتصاد آموزش عالی و ارزآوری برای کشور می‌شود. بسیاری از کشور‌های بزرگ مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا بخشی از تولید ناخالص داخلی خود را از این مسیر به دست می‌آورند.

جعفری درباره وضعیت فعلی گفت: هم‌اکنون حدود ۸۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند و معتقدیم رسیدن به هدف ۳۲۰ هزار دانشجو امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: زیرساخت دانشگاهی برای این هدف آماده است و زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی نیز در سازمان امور دانشجویان در حال پیگیری است، اما یکی از شاخص‌های مهم جذب دانشجو، فضای سیاسی و امنیتی کشور و منطقه است. دو جنگ تحمیلی سال گذشته کار را کمی سخت کرد، چرا که آرامش کشور برای انتخاب مقصد تحصیلی بسیار مهم است و با بازگشت آرامش، اقبال به دانشگاه‌های ما دوباره رو به رشد می‌رود.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل در پایان درباره مزیت‌های ایران برای دانشجویان خارجی گفت: اعتبار علمی، شهریه پایین دانشگاه و هزینه زندگی ارزان از مهم‌ترین مزیت‌هاست. نظام آموزشی ایران در رتبه‌بندی جهانی، شانزدهم تا هجدهم تولیدکننده علم در جهان است و با وجود پرداخت ارزی شهریه از سوی دانشجویان خارجی، هزینه تحصیل در ایران نسبت به سایر کشور‌های منطقه بسیار رقابتی است.