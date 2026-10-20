

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داده های ماهواره ای هواشناسی نشان می دهد که امروز در برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و ایلام، و همچنین در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط استان‌های اصفهان، فارس، جنوب یزد، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب کرمان، و شمال و شرق هرمزگان، ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

این شرایط چهارشنبه نیز در مناطق شمال غرب، غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، برخی مناطق مرکزی کشور و بخش‌هایی از فارس و ارتفاعات جنوب کرمان تداوم خواهد داشت.

همچنین پنجشنبه علاوه بر مناطق ذکرشده، در جنوب غرب کشور و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس نقشه‌های همدیدی، روز‌های جمعه و شنبه بارش‌ها به صورت رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید در سواحل دریای خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، برخی نقاط فارس، شمال هرمزگان و ارتفاعات مرکزی کرمان ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است طی پنج روز آینده، وزش باد شدید در نوار شرقی کشور تداوم خواهد داشت و صیادان و دریانوردان نیز باید توجه داشته باشند که دریای خزر در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه مواج و متلاطم خواهد بود.