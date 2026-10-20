رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال گفت: در ماه، ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک معمولی تولید می‌کنیم و روند تامین مواد اولیه درمقایسه با سال گذشته، بهتر شده است.

هانی تحویل‌زاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: تولید شیرخشک‌های رگولار (معمولی) نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و تولید منظم‌تر شده است، هیچ مشکلی برای تامین این شیرخشک‌ها نداریم و ذخایر راهبردی شیرخشک را افزایش داده‌ایم.

وی گفت: قیمت شیرخشک اطفال نسبت به بهمن ماه سال گذشته تغییری نداشته است و قیمت‌ها را ثابت نگهداشته‌ایم، بدنبال افزایش هماهنگی با بانک مرکزی، روند تخصیص ارز و تامین مواد اولیه نسبت به سال گذشته بسیار بهتر و منظم‌تر شده است

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال افزود: در تامین شیرخشک‌های رژیمی (متابولیک) هنوز هم مشکلاتی وجود دارد و این شیرخشک‌ها گاهی با کمبود مواجه می‌شوند.

وی گفت: صادرات شیرخشک هم بصورت ورود موقت مواد اولیه انجام می‌شود، یعنی ارزی بابت محصول صادراتی دریافت نمی‌کنیم و کشور سفارش دهنده، مواد اولیه را تامین می‌کند.