هم‌زمان با هفته تربیت بدنی، طرح همکاری فدراسیون فوتبال و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، ارتقای مسئولیت اجتماعی و کمک به بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه رونمایی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی، مراسم رونمایی از طرح همکاری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با حضور مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون، شاهین سلطانپور رئیس تربیت بدنی سازمان زندان‌ها و جمعی از مدیران ارشد این سازمان برگزار شد.

این طرح پرابر نظر ریاست فدراسیون فوتبال با رویکرد توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ورزش و مسئولیت اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی فوتبال و تقویت برنامه‌های ورزشی در مراکز تحت پوشش سازمان زندان‌ها تدوین شده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های ورزشی هدفمند، ارتقای سلامت جسمی و روانی و تقویت مهارت‌های اجتماعی در میان مددجویان و کارکنان این سازمان باشد.

مجتبی سالک و شاهین سلطانپور در این مراسم با اشاره به ظرفیت گسترده فوتبال برای ایفای نقش مؤثر در مسئولیت اجتماعی، بر ضرورت استفاده از قابلیت‌های این رشته ورزشی در مسیر توانمندسازی افراد، توسعه فرهنگ ورزش و تسهیل بازگشت مددجویان به زندگی اجتماعی تأکید کردند.

همکاری فدراسیون و سازمان زندان‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک ورزشی، فرهنگی و تربیتی فراهم کند؛ برنامه‌هایی که علاوه بر ایجاد فرصت مشارکت در فعالیت‌های سالم، بر تقویت اعتمادبه‌نفس، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای حضور مؤثر در جامعه تمرکز دارند.

این همکاری همچنین می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه و ظرفیت‌های فنی و فرهنگی فوتبال کشور، به گسترش فرصت‌های ورزشی و ارتقای کیفیت برنامه‌های تربیتی در مراکز تحت پوشش سازمان زندان‌ها کمک کند.

در حاشیه این مراسم و به مناسبت هفته تربیت بدنی، پیش از رونمایی از طرح همکاری، یک دیدار دوستانه فوتبال میان پیشکسوتان فوتبال ایران و تیم منتخب سازمان زندان‌ها در زمین فوتبال این سازمان برگزار شد.