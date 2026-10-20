رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از انهدام باند۳ نفره سرقت خودرو در شهر اصفهان و کشف هشت دستگاه خودروی پراید و پژو خبر داد.

۸ پراید و پژو به مالباختگان بازگشت

۸ پراید و پژو به مالباختگان بازگشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن‌علی اکبری گفت: در پی وقوع سرقت خودرو در شهر اصفهان، موضوع با هدف شناسایی عاملان سرقت و کشف خودرو‌های مسروقه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی، موفق به شناسایی باند سرقت خودرو و کشف هشت دستگاه خودروی پراید و پژو شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به تحویل خودرو‌های کشف‌شده به مالباختگان پس از طی مراحل قانونی، گفت: هر ۳ متهم این پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ علی‌اکبری با هشدار به سارقان و مالخران گفت: هرگونه اقدام در زمینه سرقت خودرو یا خریدوفروش اموال مسروقه، با پیگیری تخصصی پلیس مواجه خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات ضدسرقت استاندارد و پارک خودرو در محل‌های امن، احتمال وقوع سرقت را کاهش دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.