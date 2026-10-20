استاندار کرمانشاه در بازدید از روند بازسازی شهربازی قدیمی ، بر لزوم تسریع در تکمیل و تحویل این طرح‌های مهم شهری به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جریان بازدید میدانی از طرح شهربازی قدیمی کرمانشاه، با اشاره به مطالبات جدی شهروندان در خصوص این مجموعه تفریحی گفت: این طرح نیازمند کار کیفی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارای اهلیت و تجربه بود که پس از مطالعات و اطلاع‌رسانی لازم، سرمایه‌گذار آن از حدود یک ماه پیش تعیین شده و عملیات اجرایی بازسازی و تجهیز این مجموعه را آغاز کرده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازسازی شهربازی کرمانشاه به چند بخش تقسیم شده است، افزود: به سرمایه‌گذار طرح تأکید شده است تا فاز نخست را تا پایان سال و عید نوروز آماده بهره‌برداری کند تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: این مرحله شامل بازی‌های آبی و ۲۷ دستگاه بازی کوچک، متوسط و بزرگ است مردم از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.