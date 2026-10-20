مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران، کرج ـ قزوین و ساوه ـ تهران و محور شهریار ـ تهران خبر داد و اعلام کرد: تردد در محور‌های شمالی و دیگر مسیر‌های اعلام‌شده روان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس آخرین اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، وضعیت ترافیکی در برخی از مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت در حال حاضر با حجم بالای تردد و ترافیک سنگین همراه است.

بر این اساس، ترافیک وسایل نقلیه در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه کرج ـ قزوین نیز رانندگان در محدوده پل حصارک با ترافیک پرحجم و سنگین مواجه هستند.

گزارش‌های دریافتی از دیگر محورهای مواصلاتی حاکی از آن است که ترافیک وسایل نقلیه در محدوده رضی‌آباد در آزادراه ساوه ـ تهران و برخی از مقاطع محور شهریار ـ تهران نیز سنگین جریان دارد.

در همین حال، مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه‌های تهران ـ پردیس، تهران ـ شمال و قزوین ـ رشت را عادی و روان اعلام کرد و از رانندگان خواست پیش از سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه ها مطلع شوند.