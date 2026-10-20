رئیس جمعیت هلال‌احمر برگزاری مسابقات کشوری فرهنگی و امدادی «رفاقت مهر» را زمینه‌ای ارزشمند برای پرورش روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی در میان جوانان دانست و تأکید کرد: جوانان با تکیه بر دانش، مهارت و روحیه نوع‌دوستی می‌توانند در خدمت به مردم و پیشگیری از آسیب‌ها نقش‌آفرین باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، بیان کرد: این مسابقات فرصتی برای گردهمایی جوانانی است که در کنار رقابت سالم، ارزش‌هایی، چون دوستی، همکاری، نوع‌دوستی و خدمت به مردم را تمرین می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و آمادگی در فعالیت‌های امدادی افزود: امدادگری فقط به آموختن مهارت‌های تخصصی محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری درست، کار گروهی و توجه به کرامت انسان‌ها نیز از پایه‌های مهم آن است.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات رفاقت مهر می‌تواند این توانمندی‌ها را در فضایی پویا و سازنده تقویت کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش جوانان در پیشبرد اهداف بشردوستانه اظهار کرد: جوانان سرمایه‌های ارزشمند کشور و از ارکان اصلی جمعیت هلال‌احمر هستند و حضور فعال آنان در برنامه‌های فرهنگی و امدادی، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ آمادگی، مشارکت اجتماعی و کمک به همنوعان است.

کولیوند در پایان، برای شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که دستاورد‌های «رفاقت مهر» به تقویت پیوند دوستی میان جوانان و ارتقای مهارت‌های امدادی آنان بینجامد.