بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در معاملات امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، میزبان عرضه ۵ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۲ تن فرآورده هیدروکربوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مجموع عرضه‌های هیدروکربوری، ۵ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۴۳۲ تن در رینگ داخلی و ۳۹ هزار و ۴۰۰ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

حجم عرضه‌های رینگ داخلی نسبت به عرضه قبلی ۲۴۰ تن افزایش یافته است.

همچنین در بازار برق بورس انرژی ایران، در مجموع ۱۴۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۴۸ کیلووات‌ساعت برق در تابلوی عرضه قرار دارد.

از این میزان، ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق سبز و ۷۹۹ هزار و ۸۴۸ کیلووات‌ساعت برق آزاد است. برای برق عادی عرضه‌ای ثبت نشده است.