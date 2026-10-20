نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش اختیارات رایزنان اقتصادی، تسهیل دسترسی به بازار‌های هدف و آشنایی صادرکنندگان با روش‌های نوین تجارت، از الزامات توسعه صادرات و رونق تولید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی گفت: افزایش اختیارات رایزنان اقتصادی، تسهیل دسترسی به بازار‌های هدف و آشنایی صادرکنندگان با روش‌های نوین تجارت، از الزامات توسعه صادرات و رونق تولید است.

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبرد‌های توسعه صادرات آذربایجان غربی که با حضور رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در هفت کشور و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رایزنان اقتصادی در توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: باید اختیارات و زمینه فعالیت رایزنان اقتصادی برای توسعه تجارت و رونق صادرات افزایش یابد تا زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازار‌های بین‌المللی فراهم شود.

ذاکر با بیان اینکه تسهیل دسترسی به بازار‌های هدف از الزامات بهبود شرایط اقتصادی است، افزود: مقررات‌زدایی و رفع موانع تجاری باید در دستور کار قرار گیرد و قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به‌عنوان فعالان اقتصادی مرتبط با معیشت مردم، حمایت کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت برخورداری رایزنان اقتصادی از دانش و تخصص کافی تأکید کرد و گفت: رایزن اقتصادی باید از بصیرت و دانش اقتصادی برخوردار باشد و نیازها، الزامات و شرایط صادرات و واردات را به‌خوبی بشناسد تا بتواند در شناسایی فرصت‌های تجاری و گسترش مبادلات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در عرضه محصولات تولیدی، بر لزوم آشنایی فعالان اقتصادی با روش‌های نوین تجارت تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان باید با شیوه‌های جدید فروش و روش‌هایی مانند تهاتر آشنا شوند؛ چراکه ناآگاهی از شیوه‌های نوین تجاری می‌تواند مشکلاتی را در فروش محصولات، از جمله سیب تولیدی آذربایجان غربی، ایجاد کند.

ذاکر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: توسعه صادرات نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، رایزنان بازرگانی و بخش خصوصی است تا موانع موجود برطرف شده و تولیدات استان با سهولت بیشتری به بازار‌های هدف راه پیدا کنند.

همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبرد‌های توسعه صادرات آذربایجان غربی با هدف بررسی ظرفیت‌های تجاری استان، توسعه تعاملات اقتصادی با کشور‌های هدف و تقویت صادرات برگزار شد. در این همایش، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در هفت کشور نیز حضور داشتند و راهکار‌های توسعه روابط تجاری و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی استان مورد توجه قرار گرفت.