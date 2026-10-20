شبکه رادیویی قرآن هم‌زمان با یازدهمین رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» (۲۵ مهر تا اول آبان در استان مرکزی)، با پخش ویژه‌برنامه‌های «موج ۱۰۰» و «سرزمین قرآنی» به‌صورت زنده از مرکز اراک، ظرفیت‌ها و چهره‌های شاخص قرآنی این استان را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «موج ۱۰۰» با رویکردی پویا و میدانی و فراتر از قالب‌های استودیویی، با بهره‌گیری از گزارش‌های میدانی و انعکاس فعالیت مؤسسات قرآنی، ظرفیت‌های قرآنی استان مرکزی را معرفی می‌کند.

برنامه «سرزمین قرآنی» نیز با تمرکز بر چهره‌ها و پیشکسوتان قرآنی این استان، تجربه‌ها، فعالیت‌ها و سنت‌های قرآنی منطقه را روایت و زمینه آشنایی نسل امروز با سرمایه‌های انسانی و فرهنگی قرآنی استان را فراهم می‌کند.

زمان پخش این برنامه‌ها: «موج ۱۰۰»: چهارشنبه ۲۹ مهر، ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۵:۵۵، زنده از مرکز اراک«سرزمین قرآنی»: چهارشنبه ۲۹ مهر، ساعت ۲۰:۰۵ تا ۲۲، زنده از مرکز اراک«سرزمین قرآنی»: پنجشنبه ۳۰ مهر، ساعت ۷:۰۵ تا ۷:۵۵، زنده از مرکز اراک ناصر کلانتری مدیر گروه برنامه‌ساز، محبوبه کلانتر تهیه‌کننده ، تیمور کوشکی گوینده و سیده طاهره شاهچراغ گزارشگر عوامل تهیه این ویژه‌ برنامه‌ها هستند.