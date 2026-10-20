صدور هشدار سطح نارنجی پنج شنبه (۳۰ مهر) برای شهرستان سربیشه
هشدار سطح نارنجی برای پنج شنبه (۳۰ مهر) در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی در خصوص وقوع یخبندان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص وقوع یخبندان برای شهرستان سربیشه گفت: کشاورزان را به انجام تمهیداتی لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی محصولات کشاورزی با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی، تسریع در برداشت محصولات حساس به دماهای کمینه کمتر از ۵ درجه سیلسیوس از جمله ذرت علوفهای، صیفی جات، محصولات جالیزی و تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز و بازدید و آماده کردن سامانههای گرمایشی برای سالنهای پرورشی، مرغداری ها، دامداریها و گلخانهها توصیه میکنیم.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای امروز و فردا با توجه به تقویت سیستم پر فشار و افزایش گرادیان فشار در نقشههای سطح زمین ضمن روند کاهشی دما، افزایش سرعت وزش باد و در پارهای از نقاط گرد و خاک قابل پیش بینی است.
وی گفت: همچنین باتوجه به احتمال وقوع دماهای کمینه کمتر از ۵ درجه در مناطق سردسیر خراسان جنوبی از جمله بیرجند، قاین و اسدیه از صبح پنج شنبه هشدار سطح زرد صادر شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس و روز گذشته بندان با بیشینه دمای با ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.