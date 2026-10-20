

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص وقوع یخبندان برای شهرستان سربیشه گفت: کشاورزان را به انجام تمهیداتی لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی محصولات کشاورزی با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی، تسریع در برداشت محصولات حساس به دما‌های کمینه کمتر از ۵ درجه سیلسیوس از جمله ذرت علوفه‌ای، صیفی جات، محصولات جالیزی و تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز و بازدید و آماده کردن سامانه‌های گرمایشی برای سالن‌های پرورشی، مرغداری ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها توصیه می‌کنیم.

زارعی افزود: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی برای امروز و فردا با توجه به تقویت سیستم پر فشار و افزایش گرادیان فشار در نقشه‌های سطح زمین ضمن روند کاهشی دما، افزایش سرعت وزش باد و در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی گفت: همچنین باتوجه به احتمال وقوع دما‌های کمینه کمتر از ۵ درجه در مناطق سردسیر خراسان جنوبی از جمله بیرجند، قاین و اسدیه از صبح پنج شنبه هشدار سطح زرد صادر شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس و روز گذشته بندان با بیشینه دمای با ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.