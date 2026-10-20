به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمودرضا صادقی گفت: مأموران انتظامی شهرستان سمیرم حین اجرای طرح ایست و کنترل به یک دستگاه کامیونت حامل بار ضایعات مشکوک شدند و به راننده دستور ایست دادند، اما وی بدون توجه به دستور مأموران اقدام به فرار کرد.

وی افزود: مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و پس از طی مراحل قانونی، با تیراندازی به سمت خودرو، آن را متوقف کردند و در بازرسی از بار کامیونت، ۱۸ کیسه حاوی کابل و سیم مسی آب‌شده مسروقه به وزن تقریبی ۶۰۰ کیلوگرم را که به‌صورت جاسازی‌شده حمل می‌شد، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم افزود: یک نفر در این رابطه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.