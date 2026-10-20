مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: از اول آبان، به ازای هر مجوز فعالیت اقتصادی و متناسب با اشتغال، امکان واردات یک تا سه دستگاه خودرو با برخورداری از ۲۵۰ میلیون تومان تخفیف در عوارض گمرکی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در شانزدهمین جلسه شورای معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، از پیش‌بینی تسهیلات جدید برای واردات خودرو توسط فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: از ابتدای آبان، به ازای هر مجوز فعالیت اقتصادی و متناسب با آمار اشتغال، امکان واردات یک تا سه دستگاه خودرو با برخورداری از ۲۵۰ میلیون تومان تخفیف در عوارض گمرکی فراهم خواهد شد.

او افزود: این اقدامات بخشی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش فشار اقتصادی بر کسب‌وکار‌های کیش است و اگرچه ممکن است آمار این حمایت‌ها پاسخگوی تمامی نیاز‌های فعالان اقتصادی نباشد، اما بیانگر عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش برای همراهی با آنان و کاهش مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن، از پیگیری اجرای طرح مسکن خدمت برای فعالان اقتصادی و شاغلان کیش خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا پایان آبان، زمینه بهره‌مندی مشمولان از مسکن خدمت در قالب ساز و کار دارایی دیجیتال (توکن) پیش‌بینی‌شده و با قیمت تمام‌شده فراهم شود تا بخشی از فشار اقتصادی خانوار‌ها در حوزه تأمین مسکن کاهش یابد.

او با تأکید بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و گردشگری کیش، افزود: شادی و نشاط اجتماعی از جلوه‌های پویایی زندگی در جنوب ایران است و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری بخش خصوصی و جوامع مختلف کیش، مسیر آغاز شده برای تقویت نشاط اجتماعی و رونق گردشگری را با جدیت ادامه خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل بسته تاب‌آوری و استمرار همکاری بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی کیش، زمینه عبور از شرایط دشوار اقتصادی فراهم شود و کیش بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه کند.