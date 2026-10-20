مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت مرغ به معنی گرانی نیست و هدف از آن، منطقی شدن قیمت است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مهراب فرجی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر روند بازار مرغ را حرکتی برنامه ریزی برای رعایت همزمان حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواند و گفت: روند برنامه‌ریزی‌شده کنونی به سمتی می‌رود که هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و هم تولیدکننده به سود منطقیِ سرمایه‌گذاری خود دست یابد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از نوسانات شدید بازار افزود: در خردادماه به‌صورت بسیار کوتاه قیمت‌ها کمی بالاتر از حد منطقی رفت که طی دو تا سه هفته تعدیل شد و افزایش قیمتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم نیز در راستای منطقی شدن قیمت است، نه گرانیِ نامتعارف گوشت مرغ.

مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: صنعت طیور کشور را نباید به صورت مقطعی و نقطه‌ای تحلیل کرد؛ از روزی که مرغدار فعالیت خود را شروع می‌کند، از مرغ مادری که تخم‌مرغ را جمع‌آوری کرده و به دستگاه جوجه‌کشی می‌فرستد و با احتساب ۲۱ روز دوره جوجه‌کشی و تا ۴۵ الی ۵۰ روز دوره پرورشی، حداقل ۷۰ تا ۷۵ روز زمان نیاز است تا اثرات تصمیمات در بازار نمایان شود.

فرجی اضافه کرد: پس از اصلاح نظام ارزی، افزایش قیمت تمامی نهاده‌ها و افزودنی‌های خوراک دام و طیور اعمال شد و به تناسب آن، قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده بالا رفت. البته با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ که بیش از یک سال طول کشید تا تعادل میان تولید و عرضه برقرار شود این بار با اراده تولیدکنندگان و همکاری تشکل‌های ملی، متناسب‌سازی عرضه و تقاضا در کمتر از چند ماه محقق شد.



حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز در برنامه روی خط خبر صبح سه شنبه شبکه خبر با بیان اینکه نگرانی مردم را در خصوص قیمت مرغ کاملاً درک می‌کنیم، تصریح کرد: با توجه به سطح درآمدها، دغدغه تأمین معیشت و مایحتاج عمومی کاملاً به‌جاست، اما برای حل ریشه‌ای این مسئله، باید به منشأ افزایش قیمت‌ها نگاهی دقیق داشته باشیم.

وی افزود: پس از تغییر سیاست‌های ارزی کشور و اصلاح نظام یارانه‌ای که از ابتدای زنجیره تولید به مصرف‌کننده منتقل شد، مؤلفه‌های تولید با جهش قیمت مواجه شدند. این امر ناشی از نوسانات مستمر نرخ ارز و انتقال آن به تالار دوم است. برخلاف گذشته که نرخ ارز ثابت و مشخص بود، اکنون نرخ نهاده‌های دامی تقریباً به‌صورت هفتگی تغییر می‌کند.

اسدالله‌نژاد گفت: در دوران ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود، در حالی که امروز قیمت ذرت در بازار به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۶ برابر شده است. قیمت سویا نیز از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: به‌جز نهاده‌ها، سایر مؤلفه‌های تولید بلااستثناء حدود ۴ تا ۵ برابر شده‌اند؛ حتی خدمات دولتی مانند برق، رشدی در حدود ۶ هزار درصد داشته است. اثر تورمی این تغییرات بر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ حدود ۳۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که طی سه ماه گذشته، مرغداران محصولات خود را با حداکثر ۱۱۵ درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند و به ازای هر کیلوگرم مرغ، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان متضرر شدند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه زیان روزانه مرغداران در این مدت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان و در مجموع بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: با وجود افزایش اخیر قیمت مرغ، نرخ این محصول هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده و تولیدکنندگان همچنان در زیان هستند؛ کما اینکه جوجه یک‌روزه نیز به‌جای قیمت منطقیِ بالای ۷۰ هزار تومان، با نرخی بسیار پایین‌تر تهیه شده است.