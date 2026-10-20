به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رادیو همیشه توانسته صدایی تأثیرگذار در زندگی مردم باشد و در این بین برنامه رادیویی «دنگ کرمانجی» که هر شب از ساعت ۱۹ به مدت ۵۰ دقیقه از صدای اترک پخش می‌شود با زبان و فرهنگ مردم خراسان شمالی پیوند خورده و مخاطبان پرشماری را با خود همراه کرده است.

این برنامه پر مخاطبِ رادیو اترک به تهیه کنندگی زهرا حیدری و گویندگی صدیقه پیرایش و علی احسانی و با صدای ماندگار پیشکسوت مرحوم باباصفر مرادی (در آرم و نشانِ برنامه) به روی آنتن می‌رود و میهمان خانه‌های مخاطبان می‌شود.