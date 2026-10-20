مدیرکل سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری گیلان، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، پاسخگویی به مطالبات مردم، حضور میدانی مدیران و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات تأکید کرد.

پاسخگویی به مردم و حفظ وحدت ملی، اولویت مسئولان است

پاسخگویی به مردم و حفظ وحدت ملی، اولویت مسئولان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی در آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه که در نشست شورای اداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور و تهدیدات ناشی از جنگ ترکیبی، گفت: امروز دشمن علاوه بر عرصه نظامی، بر جنگ اقتصادی و شناختی تمرکز کرده و به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است و حفظ وحدت و انسجام ملی باید در اولویت همه مسئولان قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان شهرستان آستانه اشرفیه در مدیریت شرایط حاضر، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: مسئولان باید با هوشیاری، همدلی و تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، برای حل مشکلات مردم و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن تلاش کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری گیلان، حضور میدانی مدیران را یکی از الزامات مدیریت کارآمد دانست و گفت: حضور میدانی فقط به معنای حضور فیزیکی در محل کار نیست، بلکه مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند، مطالبات آنان را بشنوند و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به درستی برای جامعه تبیین کنند.

محمدرضا محسنی بی‌پاسخ گذاشتن درخواست‌های مردم را زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی دانست و گفت: مردم برای شنیده شدن صدای خود در ادارات نباید به دنبال رابطه و واسطه باشند و مدیران باید شرایطی فراهم کنند تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه مطالبات خود را مطرح کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت پذیرش نقد منصفانه از سوی مسئولان، گفت: رسانه‌ها ظرفیت مهمی برای انعکاس مطالبات مردم و اقدامات دولت هستند و مدیران نباید از نقد منصفانه رسانه‌ها ناراحت شوند یا از آن فاصله بگیرند.

محسنی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت بحران گفت: اگر مسائل در مراحل اولیه شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام مؤثر انجام شود، بسیاری از مشکلات به بحران تبدیل نمی‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت انتخابات هم گفت: زیرساخت‌ها و ساز و کار‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و مطمئن در گیلان فراهم شده است، اما زمان دقیق برگزاری انتخابات هنوز به صورت مشخص اعلام نشده است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، انتخابات تا پایان سال برگزار شود.

مدیرکل سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان را از برنامه‌های مورد توجه مدیریت استان دانست و گفت: برای هر فرد مرزنشین، اعتباری معادل ۴۵۰ دلار در نظر گرفته شده است که با تجمیع ظرفیت اعضای خانواده در تعاونی‌ها می‌تواند زمینه واردات کالا‌های مورد نیاز، صادرات محصولات و رونق اقتصاد محلی را فراهم کند و بندرکیاشهر هم به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود.

محمدرضا محسنی استفاده از ظرفیت بانوان، جوانان و نیرو‌های متخصص وزارت کشور را از دیگر رویکرد‌های دولت عنوان کرد و گفت: توجه به شایسته‌سالاری، عدالت در انتصابات و بهره‌گیری از توانمندی‌های مختلف می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام اداری و بهبود خدمت‌رسانی به مردم کمک کند.

در پایان جلسه شورای اداری شهرستان آستانه اشرفیه، پیروز فخر محمدیان حکم خود را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان دریافت کرد و از زحمات حبیب رمضانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پیشین شهرستان قدردانی شد.