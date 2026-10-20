به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آستانه فصل سرما و با توجه به حساسیت تأمین گاز در زمستان پیش‌رو، مانور آمادگی نانوایی‌های شهرستان بردسکن با حضور فرماندار، معاون برنامه‌ریزی و عمران فرمانداری و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد تا میزان آمادگی این واحد‌ها برای تداوم پخت و توزیع نان در شرایط احتمالی محدودیت گاز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در جریان این مانور، جریان گاز ۱۱ نانوایی در سطح شهر بردسکن به‌صورت آزمایشی قطع شد و این واحد‌ها با استفاده از تجهیزات سوخت جایگزین به فعالیت خود ادامه دادند. همچنین ظرفیت پخت نان، نحوه تأمین سوخت جایگزین و تمهیدات پیش‌ بینی‌ شده برای استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

هادی مصلحی، رئیس اتاق اصناف بردسکن، با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با شرکت گاز گفت: این مانور با هدف سنجش عملکرد نانوایی‌ها در شرایط قطع احتمالی گاز اجرا شده و نظارت مستمر بر فعالیت این واحد‌ها در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد.

رئیس اداره گاز شهرستان بردسکن نیز با تأکید بر حساسیت شرایط تأمین گاز در امسال گفت: آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و مشترکان حساس، به‌ویژه نانوایی‌ها و مرغداری‌ها، برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی در فصل زمستان پیش بینی شد.

مهندس صادقی افزود: قطع گاز نانوایی‌ها در قالب برنامه‌ای عملیاتی و در یک شیفت کاری انجام می‌شود و واحد‌هایی که تاکنون به تجهیزات سوخت جایگزین مجهز نشده‌اند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل تجهیزات خود اقدام کنند.

فرماندار شهرستان بردسکن نیز با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از اختلال در روند پخت و توزیع نان را ضروری دانست.

محمد جواد صفرنژاد افزود: این مانور با هدف اطمینان از تداوم دسترسی مردم به نان در شرایط احتمالی محدودیت گاز برگزار شد؛ اقدامی پیشگیرانه که با شناسایی نقاط ضعف و تکمیل تجهیزات سوخت جایگزین، می‌تواند زمینه آمادگی بیشتر نانوایی‌ها برای عبور از روز‌های سرد سال را فراهم کند.