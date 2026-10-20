به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز دوم رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ایچی - ناگویا ۲۰۲۶ در مسابقات پرتاب نیزه عرفان بندری ورزشکار پرافتخار خوزستانی با شکست رکورد بازی‌ها به مدال طلا دست پیدا کرد.

در این رقابت عرفان بُندری ملی‌پوش کشورمان رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بُندری در ۶ پرتابی که داشت، به ترتیب رکورد‌های ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

در این رقابت دو ورزشکار هندی در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

دیروز و در روز اولین رقابت‌ها الهام صالحی از خوزستان موفق به کسب مدال طلا پرتاب نیزه شد.