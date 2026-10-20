به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: در پی دریافت گزارش کلاهبرداری از دو شهروند گلپایگانی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با ادعای فعالیت تجاری در حوزه واردات چای و وعده راه‌اندازی شرکت در شهرستان، اعتماد شاکیان را جلب و آنان را به واریز وجه ترغیب کرده است.

سرهنگ علی‌اصغر محمدی افزود: پس از واریز مبلغ مورد توافق، متهم متواری و از شهرستان گلپایگان خارج شده بود.

به گفته وی بررسی‌های اولیه همچنین مشخص کرد اطلاعات ارائه‌شده از سوی وی درباره هویت و فعالیت تجاری‌اش به‌عنوان تاجر هندی، جعلی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پیگیری‌های تخصصی، موفق به شناسایی متهم شدند و در نهایت وی را هنگام تردد در یکی از محور‌های مواصلاتی استان دستگیر کردند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد: پیش از هرگونه پرداخت وجه برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، هویت افراد، سوابق تجاری و اعتبار شرکت یا طرح پیشنهادی را از مراجع معتبر بررسی کنید و صرفاً بر اساس وعده سودآوری یا اعتماد اولیه، مبالغ قابل‌توجهی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید. سرهنگ محمدی افزود: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری فاقد مدارک معتبر، موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری شود.