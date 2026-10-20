معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه‌های تبریز و اصفهان گرایش بازی‌سازی را دارند، اما ایجاد رشته کارشناسی در دو دانشگاه تهران و اصفهان به سال آینده موکول شد.

محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: رشته کارشناسی بازی‌سازی که به‌تازگی به تصویب رسیده، از مهرماه سال ۱۴۰۶ در دانشگاه‌های اصفهان و علم و فرهنگ تهران دانشجو جذب خواهد کرد.

وی افزود: این رشته به مهر امسال نرسید، چون پیش از آغاز تدریس، اقداماتی نظیر اطلاع‌رسانی در دفترچه کنکور، تربیت اساتید و تدوین منابع باید انجام می‌شد.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به گفت‌و‌گو‌های بنیاد با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قرار شد مسیر همکاری برای انجام همزمان این کار‌ها از تدوین منابع تا آماده‌سازی اساتید با همکاری وزارت علوم دنبال شود.

افراسیابی گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه‌های تبریز و اصفهان پیش‌تر گرایش بازی‌سازی را در اختیار دارند، اما ایجاد رشته کارشناسی بازی‌سازی به‌صورت مستقل، گامی جدید در این مسیر است.

وی از تشکیل کارگروه‌های راهبری صنعت بازی‌های رایانه‌ای در استان‌ها خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها بر پایه مصوبه میز بازی‌های رایانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته‌اند.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: تاکنون استان‌های اصفهان و سمنان این کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و انتظار می‌رود سایر استان‌ها نیز فعال شوند.

وی اعضای این کارگروه‌ها را نهاد‌های استانی متناظر با دستگاه‌های ملی دانست که نام آنها در سند قانون برنامه و بودجه سالانه کشور، سند ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوب شورای عالی فضای مجازی و سند بازی‌های رایانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر شده است.

افراسیابی تاکید کرد: اگر بخواهیم نهضت بازی‌های بومی را در کشور شکل دهیم، این نهضت نیازمند آن است که در هر استان کار جدی گرفته شود. اگر صرفا تهران را کل ایران بدانیم و فقط از بازی‌سازان تهرانی حمایت کنیم، کار ابتر خواهد بود.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عنوان کرد: از دیگر دستاورد‌های این مسیر، امضای تفاهم‌نامه میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بود. این تفاهم‌نامه به دنبال ابتکار عمل دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اصفهان شکل گرفت.

افراسیابی با اشاره به فعالیت نداشتن دانشگاه فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۴ (زمان تصویب سند ملی سیاست‌های بازی‌های رایانه‌ای در شورای عالی فضای مجازی) تاکنون، گفت: این تفاهم‌نامه بسیار راهگشا بود و جهش جدی در آموزش بازی‌سازی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور در امسال و سال آینده ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ابتکار عمل در سطح استان می‌تواند به حل مسئله‌ای در سطح ملی کمک کند.

افراسیابی به پیمایش پژوهشگاه فضای مجازی کشور در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: عمده مصرف کودکان و نوجوانان از دستگاه‌های هوشمند، در حالی که آموزش مجازی جریان داشته، رتبه اول آن برای بازی‌های رایانه‌ای بوده و رتبه دوم آموزش بوده است؛ دیدن فیلم و سریال، شنیدن موسیقی و سایر کارکرد‌ها در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت این موضوع، از همه سازمان‌ها برای چاره‌اندیشی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و کمک به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان نهاد حامی، ناظر و تنظیم‌گر این صنعت، دعوت کرد.