به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، شادمهر زهدی گفت: وضعیت تامین و توزیع گاز مایع در خراسان‌شمالی مناسب است و سهمیه خانوار‌های مشمول بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و تاییدشده در سامانه سدف اختصاص می‌یابد.

وی افزود: خانوار‌هایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، در صورت ثبت اطلاعات و تایید شرایط در سامانه مربوط، می‌توانند ماهانه چهار سیلندر ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما گفت: برای مناطقی که احتمال افت فشار گاز طبیعی در آنها وجود دارد، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین در صورت نیاز در نظر گرفته شده است تا سوخت‌رسانی به این مناطق با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: متقاضیان غیرخانوار نیز می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده، ماهانه تا سقف ۵۰ کیلوگرم گاز مایع با نرخ نیمه‌یارانه‌ای دریافت کنند.

زهدی با اشاره به زیرساخت‌های توزیع گاز مایع در استان اظهار کرد: خراسان‌شمالی دارای ۶ مرکز سیلندرپرکنی است که فعالیت آنها بر اساس استاندارد ۸۴۱ و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: رعایت ضوابط ایمنی در مراکز عرضه و توزیع گاز مایع و نظارت بر عملکرد این واحد‌ها از الزامات تامین مطمئن سوخت در استان است.