منصوره محبی، شاعر در رثا و ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصوره محبی، شاعر در رثا و ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به خون خویش چه یکرنگ کرده‌ای وطنت را

خوشا جوانی من! درک کرده زیستنت را

قرار بود که جان‌ها شود فدای نگاهت

پناهِ جان همه ساختی چگونه تنت را؟!

دوباره روز دهم، تشنه‌کام، در دل گودال

بخوان تو با لب تشنه امام بی‌کفنت را

اگر چه قامتمان خم شده‌است، چله‌نشینیم

کمان نشانه گرفته‌است دشمن کهنت را

چه حرف‌های بلیغی است در میانه‌ی مشتت

به صد زبان برسانم به عالمی سخنت را

زمان، زمانه‌ی اتمام حکمرانی بت‌هاست

بکوب بر سر دنیا عصای بت‌شکنت را