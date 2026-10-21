\u0622\u0645\u0627\u0631\u064a \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u064a\u06af\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0631\u0639\u0627\u064a\u062a \u0646\u06a9\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u064a \u0627\u064a\u0645\u0646\u064a \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0648\u0633\u0627\u064a\u0644 \u06af\u0631\u0645\u0627\u064a\u0634\u064a \u0648 \u06af\u0627\u0632\u0633\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u064a\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0645\u064a\u200c\u0634\u0648\u062f.\n \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0641\u06cc\u0644\u0645\u00a0