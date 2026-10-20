به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به تداوم نظارت‌ها برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: این دستگاه‌ها در جریان بازرسی‌ها و گشت‌زنی‌های مستمر نیرو‌های دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق قم و با همکاری عوامل امنیتی استان شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: در این عملیات، تجهیزات غیرمجاز مرتبط با این فعالیت، از جمله کابل‌ها و کنتور‌های برق این اشتراک‌ها نیز به‌طور کامل جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با تأکید بر پیامد‌های استفاده غیرمجاز از شبکه برق بیان کرد: استخراج غیرقانونی رمزارز و قاچاق برق علاوه بر آسیب به پایداری شبکه و تجهیزات توزیع برق، موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود.

رفیعی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق قم اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.