به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار در نشست هیئت‌مدیره این شرکت که با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و جمعی از معاونان شرکت آبفا برگزار شد، گفت: در این نشست آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح تکمیل رینگ شهری آب یزد و راهکار‌های تسریع در اجرای آن و مجموعه‌ای از مصوبات مرتبط با تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، عملکرد شرکت آبفا در جذب اعتبارات عمرانی نیز ارائه شد که بر اساس آن، صددرصد اعتبارات تخصیص‌یافته در سال مالی گذشته، جذب شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، نیز با تأکید بر اهمیت تکمیل رینگ شهری آب یزد، گفت: تسریع در اتمام این طرح و پیگیری جدی برای رفع موانع اجرایی آن، از راهکار‌های اساسی پایداری تأمین آب شرب است.

سیدمهدی طلائی‌مقدم با اشاره به نقش این طرح در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، تکمیل رینگ شهری را در ارتقای پایداری شبکه توزیع و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان حائز اهمیت دانست و از عملکرد شرکت آبفا در جذب کامل اعتبارات تخصیص‌یافته قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت‌مدیره درباره سایر موضوعات اجرایی و پشتیبانی شرکت تصمیم‌گیری کردند که از مهم‌ترین مصوبات آن می‌توان به بیمه تأسیسات در معرض خطر بلایای طبیعی، تعویض کنتور‌های معیوب با کنتور‌های نو، خرید و تجهیز کامیون مدیریت بحران، نوسازی و بازسازی ناوگان عملیاتی و لجستیکی شرکت آبفا اشاره کرد.