فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات، آموزش مستمر، تسلط کارشناسان بر فرایند‌های فناوری اطلاعات و ارزیابی میزان آمادگی کارکنان را از الزامات اجرای دقیق مراحل مختلف انتخابات دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دوره آموزشی کارشناسان اجرایی و فناوری اطلاعات با هدف ارتقای آمادگی نیرو‌های مستقر در بخشداری‌های تابعه و مناطق هفت گانه فرمانداری در برگزاری الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها و نخستین انتخابات میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، در این برنامه با اشاره به ضرورت پیش‌بینی مسائل و آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، آماده‌سازی نیرو‌ها پیش از آغاز فرآیند انتخابات است تا با مرور مراحل اجرایی، شناسایی نقاط ضعف و تبادل تجربه، بتوان از بروز مشکلات احتمالی در روز برگزاری انتخابات جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده فرمانداری و بخشداری‌هاست، افزود: با توجه به تغییر سامانه‌ها و شیوه‌های رأی‌گیری، ضروری است کارکنان با دقت و جدیت بیشتری در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و دانش و مهارت خود را متناسب با الزامات جدید ارتقا دهند.

فرماندار تهران همچنین بر ضرورت انتقال آموخته‌ها به سایر همکاران و آموزش مستمر تأکید کرد و گفت: آموزش نباید به حضور در یک جلسه محدود شود، بلکه شرکت‌کنندگان باید مطالب ارائه‌شده را به‌طور مستمر مرور کنند و در صورت نیاز، آموزش‌های تکمیلی را نیز در دستور کار قرار دهند.

خوش‌اقبال با اشاره به اهمیت راهنمایی صحیح رأی‌دهندگان خاطرنشان کرد: عوامل اجرایی باید خود را در جایگاه افرادی قرار دهند که آشنایی کافی با فرایند رأی‌گیری ندارند و با صبوری، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی روشن، زمینه مشارکت آسان‌تر مردم را فراهم کنند. همچنین لازم است هرگونه ابهام در جلسات آموزشی مطرح شود تا پیش از آغاز انتخابات، مسائل احتمالی شناسایی و برطرف شود.

در ادامه این برنامه، سعید بشیری رئیس کمیته آموزش و زیرساخت ستاد انتخابات شهرستان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای ارتقای توان کارشناسی نیرو‌های اجرایی اظهار کرد: کارشناسان مستقر در فرمانداری، بخشداری‌ها و مناطق آموزش‌وپرورش باید از آمادگی کامل و تسلط کافی بر موضوعات مرتبط با مسئولیت خود برخوردار باشند تا بتوانند در زمان انجام مأموریت‌های نظارتی، فرایند‌های اجرایی را به‌درستی بررسی و ارزیابی کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود کارشناسان اعزامی فرمانداری به مناطق مختلف، از تسلط فنی و اجرایی بالایی برخوردار باشند و بتوانند عملکرد مسئولان فناوری اطلاعات مناطق را با اشراف کامل بر ضوابط و فرایند‌های مربوطه بررسی کنند. تحقق این هدف، مستلزم آموزش هدفمند و آشنایی دقیق با جزئیات مأموریت‌های محوله است.

رئیس کمیته آموزش و زیرساخت ستاد انتخابات شهرستان تهران با تشریح روند برگزاری دوره‌ها بیان کرد: آموزش نیرو‌های مستقر در معاونت‌ها و دفاتر مدیریتی فرمانداری در روز نخست برگزار شد و در روز دوم، کارشناسان اجرایی و فناوری اطلاعات بخشداری‌ها در این برنامه حضور یافتند. همچنین مقرر شده است تا در روز آتی بخشداران و مدیران مناطق هفت گانه فرمانداری نیز در این دوره آموزشی شرکت کنند.

بشیری، سنجش میزان یادگیری شرکت‌کنندگان را از بخش‌های مهم این برنامه برشمرد و گفت: برگزاری آزمون پس از آموزش‌ها، با هدف ارزیابی سطح تسلط نیرو‌ها و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند بهبود در دستور کار قرار گرفته است تا میزان آمادگی کارشناسان برای انجام مسئولیت‌های انتخاباتی مشخص شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای آموزش حدود ۶۰ نفر در مرحله نخست افزود: پس از تکمیل این مرحله، توسعه آموزش‌ها برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.