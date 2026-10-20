پخش زنده
امروز: -
مدیر منابع آب شهرستان نور از آزادسازی حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع از زمینهای تصرفشده در بستر رودخانههای بخش بلده طی یک ماه اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد اسدیان با اشاره به مستمر بودن پیگیری برای آزادسازی زمینهای تصرف شده در بستر رودخانهها گفت: پس از شناسایی چند نقطه روستاهای نیکنامده، کلیک، بردون و مزید از توابع بخش بلده شهرستان نور که با نصب فنس و ساخت دیوار، به تصرف درآمده بود، در یک ماه گذشته برای بازگرداندن این زمینها به وضع پیشین و رفع تصرف اقدام شد.
وی افزود: با پیگیری مدیریت منابع آب شهرستان نور و همراهی و حمایت دادستان شهرستان و نیروی انتظامی، دستور رفع تصرف این اراضی و بازگرداندن بستر رودخانهها به وضعیت پیشین صادر و اجرا شد.
مدیر منابع آب شهرستان نور با بیان اینکه برای حفظ بستر و حریم رودخانهها از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد میشود، تاکید کرد: این طرح بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و با همراهی و دستور دادستان شهرستان نور اجرا شد و سازههای ایجادشده در زمینهای تصرفی نیز با حضور افراد مربوط تخریب و زمینها آزاد شدند.
اسدیان از همه شهروندان و دغدغهمندان محیط زیست و منابع طبیعی خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند برداشت شن و ماسه و یا تصرف حریم و بستر رودخانهها موضوع را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند.