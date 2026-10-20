رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه دانشگاه‌های ایران در جذب دانشجویان بین‌المللی گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشجویان خارجی، به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، اصلاحات نهادی، تسهیلات اجرایی و ابتکارات جدید در حوزه بین‌المللی‌سازی آموزش عالی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در سومین جایزه ملی ثریا با اشاره به مأموریت سازمان امور دانشجویان و برنامه هفتم پیشرفت افزود: این سازمان در دوره اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی و رفع موانع پیش روی دانشگاه‌ها و متقاضیان خارجی دنبال کرده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان، تقویت دیپلماسی علمی، ارتقای مرجعیت علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید بین‌المللی‌سازی آموزش عالی را از محور‌های این اقدامات دانست و تأکید کرد: کیفیت علمی دانشگاه‌ها به‌تنهایی برای جذب دانشجویان بین‌المللی کافی نیست و متقاضیان خارجی باید بتوانند با اطمینان درباره انتخاب دانشگاه، دریافت پذیرش، اقامت، تردد، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برنامه‌ریزی کنند.

حبیبا در ادامه، اقدامات سازمان امور دانشجویان را در دو محور اقدامات زیرساختی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید بین‌المللی‌سازی آموزش عالی تشریح کرد. وی همچنین به فعالیت‌های این سازمان در دو سال گذشته برای تسهیل فرایند جذب و تحصیل دانشجویان بین‌المللی اشاره کرد.