به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حکمی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری را به سمت ریاست کل دادگستری گیلان منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری، سوابق ریاست محاکم عمومی و انقلاب شهرستان رشت و ریاست شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این، مجید الهیان ریاست کل دادگستری گیلان را به مدت ۲ بر عهده داشت که بازنشسته شد.

رئیس کل دادگستری استان از جایگاه‌های مهم مدیریتی در ساختار قضایی کشور به شمار می‌رود که مسئولیت راهبری مجموعه دادگستری، پیگیری امور قضایی استان و نظارت بر روند فعالیت واحد‌های قضایی را بر عهده دارد.

دادگستری گیلان به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت قضایی در استان، در حوزه‌هایی همچون رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های قضایی، صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با جرایم، پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه نقش‌آفرینی می‌کند.