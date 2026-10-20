معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی ضمن قدردانی از توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جامعه پرستاری، پیام ایشان را مایه دلگرمی و تأکیدی بر ارتقای جایگاه این حرفه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام ارزشمند و محبت‌آمیز حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، مایه مباهات و دلگرمی جامعه پرستاری کشور و بیانگر توجه به جایگاه انسانی و حرفه‌ای این قشر خدمتگزار است؛ جامعه‌ای که رسالت خود را در حفظ حیات، تسکین رنج و پاسداری از کرامت انسان جست‌و‌جو می‌کند. اینجانب، به نمایندگی از جامعه پرستاری کشور، از این عنایت ارزشمند و توجه ویژه صمیمانه قدردانی می‌کنم.

تأکید معظم‌له بر نقش احیاگر و امیدبخش پرستاران و اهمیت حضور مستمر، پیگیرانه و صبورانه آنان در فرایند درمان، بیانگر درکی عمیق از ماهیت مراقبت پرستاری است؛ حرفه‌ای دانش‌بنیان و انسان‌محور که در آن، دانش تخصصی و مهارت بالینی با تعهد اخلاقی و مسئولیت انسانی پیوند می‌خورند. پرستاری فراتر از مجموعه‌ای از مداخلات بالینی، فرایندی مستمر برای کاهش رنج، حفظ کرامت بیمار، حمایت از خانواده و تقویت امید در دشوارترین لحظات زندگی است. از همین رو، آثار مراقبت پرستاری به بهبود وضعیت جسمانی محدود نمی‌شود، بلکه سلامت روانی و اجتماعی و کیفیت تجربه بیمار از مواجهه با بیماری را نیز دربرمی‌گیرد.

تقارن روز پرستار با میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، یادآور پیوند عمیق میان صبوری، مسئولیت‌پذیری و التیام رنج انسان‌هاست؛ ارزش‌هایی که در تعهد حرفه‌ای پرستاران و حضور مسئولانه آنان در کنار بیماران تجلی می‌یابد. این هویت انسانی و اخلاقی، در کنار دانش تخصصی و پایبندی به اصول علمی مراقبت، جایگاه پرستاری را در نظام سلامت ممتاز می‌سازد.

رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تقویت جامعه پرستاری و توجه ویژه مسئولان حوزه سلامت به این قشر، افزون بر ارزش معنوی و اجتماعی خود، مسئولیت نظام سلامت را در حمایت مؤثر و پایدار از پرستاران برجسته می‌کند. پاسداشت منزلت این جامعه، مستلزم توجه عملی به شرایط شغلی و رفاهی، صیانت از کرامت حرفه‌ای، ارتقای توانمندی‌های علمی و تخصصی، تأمین محیط کار ایمن و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر پرستاران در تصمیم‌سازی‌های نظام سلامت است. تحقق این الزامات، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های حرفه‌ای پرستاران، در ارتقای کیفیت و ایمنی مراقبت‌ها، اثربخشی خدمات سلامت و اعتماد عمومی نقش اساسی دارد.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن سپاسگزاری مجدد از توجه و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی به جامعه پرستاری، این پیام را مایه دلگرمی پرستاران و تأکیدی ارزشمند بر ضرورت استمرار تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه این حرفه می‌داند. این معاونت در چارچوب مأموریت‌های تخصصی خود، پیگیری اقدامات مؤثر برای تقویت سرمایه انسانی پرستاری، ارتقای کیفیت مراقبت‌ها و بهبود شرایط خدمت‌رسانی را از مسئولیت‌های بنیادین خود می‌شمارد و بر هم‌افزایی ارکان نظام سلامت برای بهره‌گیری شایسته از ظرفیت علمی، تخصصی و انسانی پرستاران تأکید می‌کند.

تکریم پرستار، تنها پاسداشت یک حرفه نیست؛ احترام به انسانی است که دانش، مهارت و تعهد خود را در خدمت حفظ حیات، کاهش رنج و بازگرداندن امید به زندگی قرار می‌دهد. صیانت از منزلت پرستاران، در حقیقت پاسداشت کیفیت مراقبت و حق مردم در برخورداری از خدمات سلامت ایمن، اثربخش و کرامت‌محور است.

در پایان، ضمن تجدید سپاس از رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌سبب این پیام ارزشمند و توجه ویژه به جامعه پرستاری کشور، از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون ایشان و عزت و سربلندی ملت شریف ایران را مسئلت دارم.

عباس عبادی

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی