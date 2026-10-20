پخش زنده
امروز: -
سرداور مسابقات دانشآموزی پینتبال بافق از رقابت ۶۰ دانشآموز در قالب ۲۰ تیم سهنفره دانشآموزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امیرمحمد حسینی از رقابت ۶۰ دانشآموز در قالب ۲۰ تیم سهنفره دانشآموزی خبردادو گفت: این مسابقات بر اساس الگوی رقابتهای جهانی پینتبال زیر ۱۶ سال برگزار میشود و شرکتکنندگان در قالب تیمهای سهنفره با یکدیگر رقابت میکنند.
وی افزود: این دوره از مسابقات که از ۱۵ مهر آغاز شده است، هماکنون در مرحله حذفی قرار دارد و دیدار نهایی آن ۳۰ مهر برگزار میشود.
مدیر آموزش و سرداور مسابقات دانشآموزی پینتبال بافق، معرفی و شناساندن این رشته ورزشی و همچنین استعدادیابی در میان دانشآموزان را از اهداف برگزاری این رقابتها عنوان کرد.