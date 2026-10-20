به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امیرمحمد حسینی از رقابت ۶۰ دانش‌آموز در قالب ۲۰ تیم سه‌نفره دانش‌آموزی خبردادو گفت: این مسابقات بر اساس الگوی رقابت‌های جهانی پینت‌بال زیر ۱۶ سال برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های سه‌نفره با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: این دوره از مسابقات که از ۱۵ مهر آغاز شده است، هم‌اکنون در مرحله حذفی قرار دارد و دیدار نهایی آن ۳۰ مهر برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و سرداور مسابقات دانش‌آموزی پینت‌بال بافق، معرفی و شناساندن این رشته ورزشی و همچنین استعدادیابی در میان دانش‌آموزان را از اهداف برگزاری این رقابت‌ها عنوان کرد.