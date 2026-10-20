به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه بیست و هشتم مهرماه با میانگین ۱۰۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۱۳، انقلاب ۱۴۱، خیابان پروین اعتصامی ۱۱۰، خیابان‌های کاوه، ۲۵ آبان و بزرگراه خرازی ۱۲۲، دانشگاه صنعتی ۱۰۹، جی ۱۳۶، شهرک منتظری ۱۱۷ و ولدان ۱۳۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۵۴ و محور شرق اصفهان ۱۷۱ ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمرم با عدد ۷۴، علوم‌پزشکی اصفهان و سپاهان شهر ۷۵، رودکی ۸۶، رهنان و زینبیه ۹۹، فرشادی ۹۸، فیض ۱۰۰ و میرزا طاهر ۷۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.