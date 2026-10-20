مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از پرداخت ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به فعالان بخش صنعت استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۳۱ مجوز صنعتی برای ایجاد و توسعه واحد‌های تولیدی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان استان اظهار کرد: تسهیلات پرداخت‌شده از محل اعتبارات رونق تولید، منابع تبصره‌ای، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و سایر ظرفیت‌های ملی و استانی تأمین شده و با همکاری بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش تسهیلات بانکی در تأمین نقدینگی واحد‌های صنعتی افزود: روند پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که پرونده آنها تکمیل و به بانک معرفی شده است، با همکاری بانک‌های عامل استان ادامه دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به صدور ۳۳۱ مجوز صنعتی از ابتدای امسال تا پایان شهریور گفت: در این مدت، ۷۹ پروانه بهره‌برداری برای راه‌اندازی واحد‌های صنعتی جدید و توسعه واحد‌های موجود صادر شده است که میزان سرمایه‌گذاری آنها بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و زمینه اشتغال ۲ هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

کریمی ادامه داد: در نیمه نخست امسال همچنین ۲۵۲ جواز تأسیس برای طرح‌های صنعتی جدید و توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۴۹۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است که ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی قم بیان کرد: این استان دارای هفت شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی و یک شهرک صنعتی غیردولتی است که بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم کرده‌اند.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعالیت می‌کنند که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر را ایجاد کرده‌اند.

کریمی با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت قم افزود: برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، قرار گرفتن در مسیر‌های اصلی ارتباطی کشور، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به بازار‌های عمده مصرف، از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در این استان است.

وی تأکید کرد: طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت قرار دارند و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در استان کمک کند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، قم از نظر اشتغال صنعتی رتبه ششم کشور را دارد و بخش صنعت سهم مهمی در اقتصاد و اشتغال استان ایفا می‌کند.