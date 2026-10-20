رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بارش‌های رگباری، آب‌گرفتگی معابر و وزش باد شدید موقتی، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، تا بعدازظهر جمعه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز آغاز می شود و روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه شدت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، احتمال بروز آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

وی افزود: این سامانه علاوه بر بارش‌های رگباری، موجب وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به وضعیت جوی مناطق جنوبی استان بیان کرد: وزش باد در این مناطق می‌تواند موجب خیزش گردوغبار شود.

امیدفر همچنین درباره احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داد.

وی از کاهش تدریجی و نسبی دمای هوا در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: روند کاهش دما از امروز آغاز شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: خواجه با حداقل دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر‌های استان بودند.