پیکر مردی ۶۲ ساله که در ارتفاعات صعب‌العبور تنگه جزین شهرستان بختگان مفقود شده بود، پس از ۵۴ ساعت جست‌وجوی زمینی و پایش هوایی با پهپاد پیدا شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس از اتمام یک عملیات طاقت‌فرسای پنجاه و چهار ساعته در ارتفاعات سخت‌گذر تنگه جزین واقع در شهرستان بختگان خبر داد.

پیکر بی‌جان مردی شصت و دو ساله که در این کوهستان گم شده بود، سرانجام به کمک نیرو‌های امدادی هلال‌احمر، اهالی محلی و همچنین بهره‌گیری از تجهیزات مدرن پهپادی کشف شد.

مهدی خوبیار با تشریح جزئیات این رویداد و وسعت بالای منطقه مورد جست‌و‌جو به همراه سختی‌های فراوان مسیر دسترسی تصریح کرد که برای نخستین بار در تاریخ عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات هلال‌احمر این استان، از پهپاد‌ها برای پایش هوایی استفاده شد که این تکنولوژی نوین در کنار تلاش‌های زمینی امدادگران، نقش بسیار ارزنده‌ای در ردیابی و پیدا کردن فرد مفقودشده ایفا کرد.