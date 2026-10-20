کشف پیکر مرد مفقودشده در ارتفاعات بختگان با پهپاد هلالاحمر فارس
پیکر مردی ۶۲ ساله که در ارتفاعات صعبالعبور تنگه جزین شهرستان بختگان مفقود شده بود، پس از ۵۴ ساعت جستوجوی زمینی و پایش هوایی با پهپاد پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس از اتمام یک عملیات طاقتفرسای پنجاه و چهار ساعته در ارتفاعات سختگذر تنگه جزین واقع در شهرستان بختگان خبر داد.
پیکر بیجان مردی شصت و دو ساله که در این کوهستان گم شده بود، سرانجام به کمک نیروهای امدادی هلالاحمر، اهالی محلی و همچنین بهرهگیری از تجهیزات مدرن پهپادی کشف شد.
مهدی خوبیار با تشریح جزئیات این رویداد و وسعت بالای منطقه مورد جستوجو به همراه سختیهای فراوان مسیر دسترسی تصریح کرد که برای نخستین بار در تاریخ عملیاتهای جستوجو و نجات هلالاحمر این استان، از پهپادها برای پایش هوایی استفاده شد که این تکنولوژی نوین در کنار تلاشهای زمینی امدادگران، نقش بسیار ارزندهای در ردیابی و پیدا کردن فرد مفقودشده ایفا کرد.