به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مسعود جزمی گفت‌: داوری آثار دریافتی سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر (هزار و یک روایت) در بخش عکس با حضور هیئت داوران آغاز شد.

وی افزود: آثار دریافتی در بخش عکس این جشنواره، شامگاه یکشنبه ۲۶ مهرماه در سالن اجتماعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور بررسی و داوری می‌شود.

دبیر بخش عکس جشنواره تصریح کرد: هیئت داوران بخش عکس این جشنواره را اساتید برجسته و صاحب‌نام این رشته هنری، چون «محمود کلاری»، «حسن غفاری» و «سیف‌الله صمدیان» تشکیل می‌دهند.

جزمی بیان کرد: در جریان برگزاری داوری بخش عکس جشنواره، «نرگس نیازی» رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «سعید محمدی» مدیر هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور و همچنین «سعید پوراسماعیلی» از داوران بخش فیلم این جشنواره نیز حضور داشتند.

وی گفت: دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تفویض شده و فعالیت‌ها و وظایف این عرصه زیر نظر این ستاد صورت می‌پذیرد.

آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر کشور (هزار و یک روایت) نیز در واپسین روز‌های مهرماه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.