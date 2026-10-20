رئیس کل دادگستری استان از راه اندازی و دریافت شناسه یکتا، موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به صورت الکترونیکی برای اولین بار در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، از راه‌اندازی و صدور الکترونیکی شناسه یکتا موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نخستین‌بار در استان خبر داد و اظهار کرد: باهمت و همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، بازرسی کل استان، اداره کل ثبت‌اسناد و املاک و معاونت عمرانی شهرداری، سه فقره شناسه یکتا در دفترخانه ۷۶ اردبیل صادر و در اختیار متقاضی پروانه ساختمانی قرار گرفت.

وی با اشاره به سازوکار این طرح افزود: بر اساس این سازوکار، برای احداث هر واحد ساختمانی شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌شود که زمینه شناسایی و رهگیری دقیق واحد‌های ساختمانی را فراهم می‌کند و این اقدام گامی مؤثر در پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و کاهش پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت اجرای این قانون در ساماندهی معاملات املاک ادامه داد: اجرای این طرح نقش مؤثری در پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی، فروش مال غیر و معاملات معارض داشته و می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در دستگاه قضایی جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام کثیرلو در پایان یادآور شد: توسعه اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی، از راهکار‌های مهم صیانت از حقوق مردم، افزایش امنیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.