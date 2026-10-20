به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مادرشهیدسید مهدی سید النگی گفت: مهمان کوچولوی پسرم، پسر شهیدم، بدون حضور پدرش توی ماه مهر مثل پدرش چشم بجهان گشود.

قدم نو رسیده به پسر شهیدم تو آسمان ها مبارک .



شهید «سیدمهدی سیدالنگی» هفدهم مهر ماه ۱۳۷۴، در روستای النگ شهرستان کردکوی است نام پدر ایشان رسول سیدالنگی و نام مادر ایشان عاطفه سادات ابطحی است.

شهید سیدالنگی در گروه موشکی الحمید سپاه فعالیت داشت و در ۲۷ اسفندماه سال ۱۴۰۴، به همراه ۱۸ نفر از همکارانش در سایت موشکی در پی حمله دشمنی آمریکایی - صهیونی به این سایت به درجه رفیع شهادت نایل شد.