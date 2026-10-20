به رغم وجود سمنان در فهرست استان‌های کم آب کشور، استفاده بهینه از چشمه سارها، منابع آبی و استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، این استان را در زمره مناطق تولید ماهی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این استان حدود ۳۰۰ واحد آبزی‌پروری با ایجاد اشتغال برای نزدیک به هزار نفر فعال است.

به گفته مدیر شیلات و امور آبزیان استان سمنان، تولید آبزیان در استان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. ماهیان سردآبی و گرمآبی در این واحدها، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، امکان ارسال محصولات به استان‌های دیگر را نیز فراهم کرده است.

بر اساس اعلام شیلات استان سمنان ، حدود پنج هزار منبع آبی در این استان دارای ظرفیت بالقو‌ه ای برای توسعه آبزی پروری است .

در سمنان سالانه بیش از هزار و ۷۰۰ تن ماهی تولید می شود.