به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین دوره لیگ برتر روئینگ کشور درارومیه آغاز شد.

دراین دوره ازمسابقات ۱۳ تیم دربخش زنان و مردان باهم رقابت می‌کنند.

شرکت کنندگان در این مسابقات درمواد ۱۰۰۰ و۲۰۰۰ متر دررده‌های سبک وزن و سنگین وزن باهم رقابت می‌کنند.

پس از درخشش تیم ملی قایقرانی دربازی‌های آسیایی ناگویا این رقابت‌ها ازحساسیت بالایی برخوردار بوده است.

ارومیه درسال‌های اخیر به یکی از میزبانان رقابت‌ها واردو‌های رشته روئینگ تبدیل شده است.