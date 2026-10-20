جواد مزدآبادی، کارگردان اپیزود «دستبند»، از تلاش فیلم‌سازان برای به تصویر کشیدن مقاومت مردمی و نقش‌آفرینی پلیس در شرایط جنگی در فصل سوم مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد مزدآبادی با اشاره به شرایط ویژه و بحرانی تولید این مجموعه در هم‌سویی با جبهه فرهنگی گفت: حضور گروه‌های فیلم‌سازی در میدان‌هایی که گاه در مجاورت مناطق هدف قرار گرفته بودند، نشان‌دهنده عزم هنرمندان برای روایت به‌موقع رشادت‌های مردم و ادای دین به مدافعان امنیت و سلامت است.

وی با بیان اینکه محور اصلی فصل سوم این مجموعه بر پایه پلیس ، ارتباط آن با مردم و نقش این نیرو‌ها در دوران جنگ استوار است، افزود: نیروی انتظامی در این بحران‌ها شهدای زیادی تقدیم کرد و همکاری نزدیک آن با کادر درمان و شهروندان، بستر مناسبی برای روایت داستان‌ها فراهم آورد.

کارگردان اپیزود «دستبند» درباره ساختار اثر افزود: این اپیزود با تکیه بر تحقیقات میدانی، گردآوری خاطرات و بر پایه رویدادی واقعی شکل گرفته و تلاش شده است ضمن حفظ اصالت ماجرا، با بهره‌گیری از عناصر نمایشی، بازتاب‌دهنده زحمات و فداکاری‌های خالصانه کارکنان نیروی انتظامی باشد.