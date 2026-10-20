رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: دانشگاه‌های ایران برای حضور مؤثر در رقابت منطقه‌ای باید بازاریابی منسجم‌تری داشته باشند، خدمات رفاهی دانشجویان را ارتقا دهند و موانع اداری و مالی این حوزه را برطرف کنند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت: جذب دانشجویان بین‌المللی نیازمند رفع موانع اداری و تقویت بازاریابی دانشگاه‌هاست

رئیس دانشگاه علم و صنعت: جذب دانشجویان بین‌المللی نیازمند رفع موانع اداری و تقویت بازاریابی دانشگاه‌هاست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمود مهرداد شکریه در مراسم سومین جایزه ملی ثریا با اشاره به اهمیت جذب دانشجویان بین‌المللی در تبادل علمی و فرهنگی کشور‌ها افزود: ایران با بسیاری از کشور‌های منطقه اشتراک‌های زبانی، دینی و فرهنگی دارد و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های علمی و جذب دانشجویان خارجی باشد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در جذب دانشجویان خارجی و تربیت نیرو‌های متخصص برای فعالیت در کشور‌های مبدأ افزود: دانشگاه‌های ایران نیز باید از این ظرفیت برای گسترش ارتباطات علمی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، بازاریابی محدود و تمرکز بر چند کشور خاص را از چالش‌های جذب دانشجویان بین‌المللی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از دانشجویان خارجی ایران از عراق و افغانستان هستند؛ درحالی‌که کشور‌هایی مانند چین، هند، مالزی و اندونزی نیز می‌توانند در برنامه‌های جذب دانشجو مورد توجه قرار گیرند.

شکریه، کندی فرایند‌های اداری و مدیریتی را از موانع تحقق اهداف این حوزه برشمرد و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول و اجرای مصوبات مرتبط تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های تحصیل دانشجویان بین‌المللی، ارائه خدمات آموزشی و رفاهی متناسب با نیاز‌های آنان را ضروری دانست و افزود: دریافت شهریه ارزی و کاهش وابستگی به واسطه‌ها می‌تواند به بهبود درآمد دانشگاه‌ها از محل جذب دانشجویان خارجی کمک کند. به گفته وی، حمایت دولت از دانشگاه‌ها نیز در این زمینه اهمیت دارد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، رقابت دانشگاه‌های کشور‌های منطقه از جمله ترکیه را از دیگر موضوعات مهم در جذب دانشجویان بین‌المللی دانست و گفت: معرفی توان علمی و پژوهشی ایران به مخاطبان خارجی و مقابله با تصویرسازی‌های منفی درباره ظرفیت‌های علمی کشور، به حضور مؤثرتر دانشگاه‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند.

شکریه با اشاره به تجربه دانشگاه‌ها در دوره همه‌گیری کرونا و توسعه آموزش مجازی اظهار کرد: زیرساخت‌ها و تجربه به‌دست‌آمده در این دوره می‌تواند برای گسترش همکاری‌های آموزشی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت عبور از جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تأکید کرد و افزود: برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی و کاربردی می‌تواند مسیر دیگری برای جذب فراگیران خارجی و توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با نیاز‌های آموزشی و حرفه‌ای کشور‌های منطقه باشد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت برای جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌المللی، تأکید کرد: ارزیابی موفقیت این برنامه نباید صرفاً بر تعداد دانشجویان متمرکز باشد، بلکه کیفیت آموزش و خدمات ارائه‌شده به آنان نیز باید در اولویت قرار گیرد.

شکریه در پایان، ایجاد معاونت‌های بین‌الملل در دانشگاه‌ها را اقدامی برای تقویت ارتباط با وزارت علوم و سایر نهاد‌های مرتبط دانست و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی و ارتقای جایگاه علمی ایران در منطقه فراهم شود.