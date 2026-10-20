به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ شاهیوند گفت: در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات مراقبتی مأموران پلیس راه‌آهن زاگرس، مبنی بر حضور سارقین جهت سرقت ادوات ریلی در محدوده ایستگاه سبزآب بلافاصله مأموران با حضور به‌موقع در محل و انجام سایر اقدامات پلیسی، سارقین را شناسایی که با مشاهده مأموران، دو نفر از آنان اقدام به فرار نمودند که در جریان تعقیب‌وگریز پس از شلیک دو تیر هوایی، هر دو نفر دستگیر شدند.

وی افزود: مسببین دستگیر شده حین انتقال به مقر انتظامی، به‌منظور رهایی از تبعات قانونی اقدام مجرمانه خود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به مأموران پیشنهاد دادند که این پیشنهاد با هوشیاری، قاطعیت و پایبندی مأموران رد شد و متهمین به مقر انتظامی منتقل، در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.