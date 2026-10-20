به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در جلسه مدیریت بحران و بررسی آسیب‌پذیری مناطق شهری و روستایی در برابر سیلاب‌های نقطه‌ای در نجف آباد گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اقدامات لازم برای اصلاح و بهسازی این سازه‌ها را تسریع کنند.

منصور شیشه‌فروش افزود: ۵۰ نقطه و پل آسیب‌پذیر که از ظرفیت کافی برای عبور جریان سیلاب برخوردار نیستند، در شهرستان شناسایی شده است و مقرر شد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها، شهرداری‌های مرتبط و جهاد کشاورزی، اصلاح، بازسازی و بهسازی این سازه‌های پرخطر را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در بالادست مناطق آسیب‌پذیر گفت: منابع طبیعی شهرستان موظف شده است بند‌های آبخیزداری و سازه‌های پخش سیلاب در بخش مرکزی و بخش مهردشت را کنترل، پایش و تحکیم کندو اجرای دو طرح آبخیزداری برای کنترل سیلاب از بالادست پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درخصوص جبران خسارات جنگ رمضان نیز افزود: بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی در جریان این جنگ در شهرستان آسیب دیده‌اند که تاکنون ۷۵ درصد خسارات واردشده به اماکن مسکونی و اموال شهروندان جبران شده است.

شیشه فروش گفت: در این زمینه، مقرر شد بنیاد مسکن پرداخت اعتبارات لازم برای بازسازی واحد‌های باقی‌مانده را تسریع کند.

وی به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و احتمال افزایش بارش‌ها در آبان هم اشاره و بر ضرورت ارائه پوشش بیمه‌ای به بخش کشاورزی با همکاری بانک عامل تأکید کرد و افزود: محصولات زراعی، باغها، دام و طیور باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و کشاورزان و باغداران نیز برای جبران خسارات احتمالی، محصولات و اموال خود را بیمه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همه منازل مسکونی استان اصفهان در برابر حوادثی مانند بارش سنگین برف، سیلاب، صاعقه و طوفان بیمه شده‌اند و شهروندانی که بر اثر بارندگی به واحد مسکونی‌شان خسارت وارد شود، می‌توانند برای ارزیابی و جبران خسارت به بنیاد مسکن مراجعه کنند.