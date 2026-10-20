وی خاطرنشان کرد: این دفاتر کمیته و تشکیلاتی دارند که ما موارد تخلفات را به آنها گزارش دادیم و آن را رد کردند. اگر کسی پنهانی تخلف می‌کند باید او را پیدا کنند و به دست قانون بسپارند. اگر تخلفی هم باشد عمومی نیست.

وی همچنین با اعلام اینکه شورا دستورالعمل‌های دفاتر خدمات الکترونیک شهر را تدوین و ابلاغ کرده است، یادآور شد: دفاتر باید این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند و شهرداری اگر مشکلی دید باید آن را حل کند. برخی امور در دفاتر و برخی دیگر در شهرداری دنبال می‌شود. چمران ادامه داد: دفاتر به شهرداری کمک می‌کنند و بخشی از امور برون‌سپاری شده است. شهرداری در دهه ۹۰ این اقدام را انجام داد، اما باید در حدی باشد که وظایف اصولی شهرداری را خدشه‌دار نکند.

قوانین صدور مجوز دکه‌ها و کیوسک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد

در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت بازنگری صدور مجوز دکه‌ها و کیوسک‌ها تاکید کرد.

نرجس سلیمانی امروز درباره رشد بی‌رویه کیوسک‌ها و دکه‌ها در سطح شهر، اظهار کرد: مجوز این دکه‌ها برای عرضه و توزیع مطبوعات و مجلات بوده است ولی با کاهش تعداد مجلات، کاربری دکه‌ها و کیوسک‌ها به عرضه اقلام تغییر یافته است.

سلیمانی با بیان اینکه برخی شهروندان خواستار دریافت مجوز کیوسک شدند، خاطرنشان کرد: وقتی به آنها می‌گوییم اجازه صدور مجوز دکه و کیوسک وجود ندارد این سوال را مطرح می‌کنند که چرا در فضایی دیگر مجوز صادر شده است؟ البته حق دارند؛ لذا باید قوانین در این زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه اضافه شدن دکه‌ها ممنوع است، گفت: هر دکه‌ای اضافه شده ممنوع است و می‌توانیم به شرکت ساماندهی مشاغل بگوییم با این تخلف برخورد کنند؛ مگر اینکه جابجایی صورت گرفته باشد.

وی افزود: جابجایی هم شرایطی دارد؛ همه دکه‌ها می‌خواهند به خیابان ولیعصر و انقلاب منتقل شوند و این موضوع شدنی نیست. تقاضای ما این است که افراد درخواست واگذاری مجوز دکه نداشته باشند. شورا و قانون قوه قضاییه بر این تأکید دارد که دکه‌ای اضافه نشود؛ چه بسا برخی دکه‌ها بر اساس وضعیت معابر باید برچیده شوند.

چمران گفت: از شرکت ساماندهی رسماً می‌خواهم که با تخلفات در این زمینه برخورد کنند. به هیچ عنوان دکه جدیدی نباید به شهر اضافه شود. متأسفانه هم شاهد فعالیت دکه‌ها هستیم و هم پیاده‌رو‌ها به غذاخوری تبدیل شده است.

توسعه ورزش همگانی در تهران با اجرای رویکرد‌های جامع رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت:ما از سازمان ورزش برای بهبود وضعیت ورزش همگانی تقدیر می‌کنیم، اما برای توسعه آن باید نگاه مجموعه محور را به رویکردی فراتر از آن ارتقاء دهیم. زهرا شمس احسان با تأکید بر لزوم تدوین قانون یکپارچه برای تبدیل تهران به شهری سرزنده، اظهار کرد: هفته ورزش فرصت ارزشمندی برای تأکید بر ارتقاء سلامت و افزایش نشاط اجتماعی است. ما از سازمان ورزش برای بهبود وضعیت ورزش همگانی تقدیر می‌کنیم، اما برای توسعه آن باید نگاه مجموعه محور را به رویکردی فراتر از آن ارتقاء دهیم. وی همچنین تصریح کرد: تهران باید شهری باشد که امکان تحرک و نشاط را برای همه فراهم کند. نکته اساسی این است که اقدامات نباید به موارد پراکنده و جزیره‌ای محدود شود. شمس احسان گفت: ضرورت دارد برنامه‌ای یکپارچه برای ورزش شهروندان تدوین شود و سهم همه مشخص باشد. برای مثال معاونت حمل و نقل و ترافیک باید فضایی ایمن را در معابر برای تردد شهروندان به صورت پیاده و با دوچرخه فراهم کند. معاونت اجتماعی و فرهنگی فضای مناسبی در بوستان‌ها برای ورزش فراهم کند. وی با بیان اینکه وظایف و مأموریت هر معاونت برای این برنامه مشخص شود، خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات نیز به شورا ارائه شود تا بتوان ابعاد اجرا و میزان موفقیت آن را بسنجد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: برخی شهروندان از این موضوع به شدت گلایه‌مند هستند. برخی رستوران‌ها و جگرکی‌ها معابر را مسدود کرده‌اند و افراد باید از مسیر تردد کنند. اگر کسانی این کار را می‌کنند ما نباید تقلید کنیم. معابر آنها وسیع است و برای آن کرایه می‌پردازند، اما اینجا چند صندلی در معبر کم عرض قرار می‌دهند و برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران در مورد وضعیت سرویس مدارس نیز تصریح کرد: هر شرکتی باید ۲۰ خودرو را معرفی کند و قرار بود تا ۱۵ شهریورماه این اقدام را انجام دهند که اگر در شورا تصویب شود این زمان تا آبان ماه تمدید خواهد شد. با توجه به اینکه شاید نتوانند این تعداد خودرو معرفی کنند ممکن است پیشنهاد کنیم که تعداد کمتری خودرو باشد؛ چرا که تامین این خودرو‌ها توسط تمام شرکت‌ها سخت است و تنها چهار شرکت این توان را دارند.