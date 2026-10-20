رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کرمانشاه، از ورود امواج ناپایدار به جو استان از امروز (سه شنبه) و همچنین کاهش دمای روزانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی با بیان اینکه از امروز سه‌شنبه (۲۸ مهر) تا یکشنبه هفته آینده (سوم آبان) امواج ناپایدار به تناوب جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: این امواج ناپایدار می‌تواند باعث افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد و رعد و برق برای نواحی مختلف استان شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه بارش‌های حاصل از این امواج ناپایدار چندان قابل توجه، گسترده و چشمگیر نیست گفت: بارش‌ها عمدتا موقت و پراکنده پیش‌بینی شده است.

قاسمی همچنین از روند کاهشی دمای هوای استان طی روز‌های آینده خبر داد و افزود: حداکثر دمای هوا از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به طور غالب در نواحی مختلف استان بین سه تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.